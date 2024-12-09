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16:56, 9 декабря 2024Бывший СССР

В Раде предрекли бегство представителей власти Украины

Дубинский: соратники Зеленского сбегут из Украины до инаугурации Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Кадр: Новое Издание / YouTube

Соратники президента Украины Владимира Зеленского сбегут из страны до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, у украинского лидера и главы его офиса Андрея Ермака нет перспективы остаться у власти. Они не будут нужны новому президенту США и его команде, считает депутат.

«Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лежки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе. И вот тут задача — как бы не дать им сбежать», — сказал Дубинский.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине. По его словам, Москва и Киев должны немедленно начать переговоры.

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