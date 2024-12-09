Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 9 декабря 2024Мир

На Западе предупредили о попадании сирийского оружия в руки ВСУ

MWM: Запад может передать Украине оружие сирийской армии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Запад может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) арсеналы сирийской армии. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По утверждению редакции журнала, сирийские МиГ-29 и Су-24 могут восполнить потерянные Киевом истребители. Также в Арабской республике находится значительное количество артиллерийских боеприпасов советского калибра 152 миллиметра, на нехватку которых постоянно жалуется командование ВСУ.

Кроме того, Сирия являлась одним из крупнейших покупателей советских танков Т-62, Т-72 и Т-90. По оценкам издания, всего у Дамаска было около четырех тысяч танков.

Издание отмечает, что подобное развитие событий вероятно, учитывая передачу ливийского оружия в 2011 году западными разведывательными службами сирийским антиправительственным повстанцам. Однако в настоящее время сирийские арсеналы находятся под ударами ВВС Израиля, чтобы вооружение не попало в руки террористов.

1 декабря боевики в Сирии захватили советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200 на авиабазе Квайрес близ Алеппо. Отмечается, что помимо стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники захвачены вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      В Польше испугались отправки военных на Украину

      Венгрия и Израиль выступили против прихода оппозиции к власти в Сирии

      В Ирландии назвали самую главную угрозу в Европе «со времен нацистов»

      На Украине сообщили о переходе крупного села под контроль ВС РФ

      Поветкин заявил о поддержке Усика

      Филипп Киркоров придумал своим детям работу

      В Чехии назвали ситуацию в Сирии рискованной для Европы

      Крупный российский банк запланировал расстаться с частью заемщиков

      В Госдуме призвали дать Асаду российское гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше