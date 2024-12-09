На Западе предупредили о попадании сирийского оружия в руки ВСУ

MWM: Запад может передать Украине оружие сирийской армии

Запад может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) арсеналы сирийской армии. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По утверждению редакции журнала, сирийские МиГ-29 и Су-24 могут восполнить потерянные Киевом истребители. Также в Арабской республике находится значительное количество артиллерийских боеприпасов советского калибра 152 миллиметра, на нехватку которых постоянно жалуется командование ВСУ.

Кроме того, Сирия являлась одним из крупнейших покупателей советских танков Т-62, Т-72 и Т-90. По оценкам издания, всего у Дамаска было около четырех тысяч танков.

Издание отмечает, что подобное развитие событий вероятно, учитывая передачу ливийского оружия в 2011 году западными разведывательными службами сирийским антиправительственным повстанцам. Однако в настоящее время сирийские арсеналы находятся под ударами ВВС Израиля, чтобы вооружение не попало в руки террористов.

1 декабря боевики в Сирии захватили советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200 на авиабазе Квайрес близ Алеппо. Отмечается, что помимо стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники захвачены вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».