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18:40, 9 декабря 2024Спорт

Названа лучшая утренняя тренировка для сжигания максимума калорий

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kari Shea / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для сжигания максимума калорий. Ее слова приводит Men Today.

Начать тренировку необходимо с ходьбы на месте с подъемом бедер. Далее следует сделать повороты корпуса в сторону, приседания, звездочку с приседанием и наклоны корпуса. Еще одним хорошим упражнением для утра станут подъемы бедер с хлопком рук.

После этого Ротач рекомендовала вертикальную складку. Для ее выполнения нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч и опустив руки вдоль туловища. После этого поднять руки вверх, а ладони раскрыть вперед, резко поднять ноги, в это же время опустив к ним руки.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.

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