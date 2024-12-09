Названа лучшая утренняя тренировка для сжигания максимума калорий

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для сжигания максимума калорий. Ее слова приводит Men Today.

Начать тренировку необходимо с ходьбы на месте с подъемом бедер. Далее следует сделать повороты корпуса в сторону, приседания, звездочку с приседанием и наклоны корпуса. Еще одним хорошим упражнением для утра станут подъемы бедер с хлопком рук.

После этого Ротач рекомендовала вертикальную складку. Для ее выполнения нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч и опустив руки вдоль туловища. После этого поднять руки вверх, а ладони раскрыть вперед, резко поднять ноги, в это же время опустив к ним руки.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.