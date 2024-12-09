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05:02, 9 декабря 2024Россия

Названа причина пожара на шахте «Алардинская»

Прокуратура: пожар на шахте «Алардинская» произошел в результате сейсмособытия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новост

По предварительным данным, пожар на шахте «Алардинская» в Кемеровской области произошел в результате сейсмособытия, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

Именно оно «спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», говорится в публикации. «По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — отметили в ведомстве. Всех горнорабочих вывели на поверхность.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в шахте «Алардинская», 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам. На месте возгорания работают 44 специалиста, а также девять единиц техники.

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