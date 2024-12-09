Названы лучшие авиакомпании мира

AirHelp: Brussels Airlines названа лучшей авиакомпанией мира в 2024 году

Brussels Airlines названа лучшей авиакомпанией мира в 2024 году. Соответствующий рейтинг опубликовала компания AirHelp, которая занимается защитой прав пассажиров.

Так, брюссельский перевозчик стал лидером с оценкой 8,12. На втором месте оказалась компания Qatar Airways (8,11), а третью строчку заняла United Airlines (8,04). В десятку лидеров также вошли American Airlines (8,04), Play (7,89), Austrian Airlines (7,89), LOT Polish Airlines (7,84), Air Arabia (7,58), Widerøe (7,55), Air Serbia (7,53).

Ранее Qatar Airways назвали лучшей авиакомпанией мира в рейтинге World Airline Awards 2024. Перевозчик также получил награды за лучшие в мире бизнес-класс и бизнес-лаундж.