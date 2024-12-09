Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:21, 9 декабря 2024Путешествия

Названы лучшие авиакомпании мира

AirHelp: Brussels Airlines названа лучшей авиакомпанией мира в 2024 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Brussels Airlines названа лучшей авиакомпанией мира в 2024 году. Соответствующий рейтинг опубликовала компания AirHelp, которая занимается защитой прав пассажиров.

Так, брюссельский перевозчик стал лидером с оценкой 8,12. На втором месте оказалась компания Qatar Airways (8,11), а третью строчку заняла United Airlines (8,04). В десятку лидеров также вошли American Airlines (8,04), Play (7,89), Austrian Airlines (7,89), LOT Polish Airlines (7,84), Air Arabia (7,58), Widerøe (7,55), Air Serbia (7,53).

Ранее Qatar Airways назвали лучшей авиакомпанией мира в рейтинге World Airline Awards 2024. Перевозчик также получил награды за лучшие в мире бизнес-класс и бизнес-лаундж.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Австрия депортирует мигрантов из Сирии

      Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

      Раскрыто самое загадочное преступление XX века. Кем оказался авиаугонщик, исчезнувший с 200 тысячами долларов?

      Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

      Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

      Главным мировым звездам объявили войну. Фанаты решили тотально их игнорировать и лишить заработка. Что случилось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше