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04:30, 9 декабря 2024Наука и техника

Неандертальцы подтверждены как отдельный вид человека

Evolutionary Journal of the Linnean Society: неандертальцы — отдельный вид людей
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nikola Solic / Reuters

Ученые Лондонского музея естественной истории и Католического университета Левена провели исследование, подтверждающее, что неандертальцы и современные люди (Homo sapiens) являются отдельными видами. Это открытие, опубликованное в журнале Evolutionary Journal of the Linnean Society, проливает свет на сложный процесс видообразования в эволюционной истории человека.

Исследование основано на анализе морфологических, экологических, генетических и временных различий между неандертальцами и Homo sapiens. Ученые утверждают, что, несмотря на общее происхождение, накопленные доказательства показывают, что эти популяции постепенно расходились, приобретая уникальные признаки. Этот процесс сопровождался изменениями анатомии и адаптацией к разным экологическим условиям, что делает их классификацию как отдельных видов наиболее обоснованной.

Исследователи проанализировали ископаемые данные, археологические находки и генетическую информацию, собранную за последние десятилетия. Ученые использовали хронологический и географический подход, чтобы понять, как происходила дифференциация видов на протяжении 400 000 лет. Такой анализ позволил выявить ключевые этапы видообразования, а также уточнить связи между ранними популяциями Homo sapiens и неандертальцев.

Результаты исследования показали, что неандертальцы были лучше адаптированы к холодному климату Евразии, в то время как Homo sapiens развивались в более теплых условиях Африки. Эти различия отразились в анатомии: неандертальцы имели более массивный скелет, крупные внутренние органы и повышенную физическую активность, необходимую для выживания. Homo sapiens, напротив, обладали более грациозной физиологией, что обеспечивало экономичное потребление энергии и развитие сложных технологий.

Дополнительные данные также указали на различия в экологических профилях видов. Неандертальцы предпочитали определенные местообитания, что ограничивало их способность адаптироваться к резким изменениям климата. Homo sapiens, благодаря своей физиологии и технологическим инновациям, могли справляться с более разнообразными условиями, что стало важным фактором их выживания.

Авторы подчеркивают, что видообразование не является мгновенным процессом, а происходит постепенно на протяжении длительного времени. Исследование предоставляет теоретическую основу для будущих работ, направленных на более детальное изучение эволюционной истории человека.

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