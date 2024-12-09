Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:41, 9 декабря 2024Забота о себе

Онколог предупредил об опасности пластиковых контейнеров для еды

Онколог Черемушкин: повторно разогревать пластиковые контейнеры нельзя
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fevziie / Shutterstock / Fotodom

Онколог Евгений Черемушкин прокомментировал результаты нового исследования, доказавшего опасность многоразового использования контейнеров для еды. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Он подтвердил, что пластик может быть опасным, если сделан с присутствием или на основе химических соединений, которые при нагревании начинают выделять отравляющие вещества, что чаще всего связано с нагреванием. «У пластика могут быть разные подвиды, включая те, на которые выдается разрешение о том, что их можно использовать повторно. Но в быту все же лучше ими не пользоваться», — объяснил Черемушкин.

Врач уточнил, что пластиковыми контейнерами лучше не пользоваться дважды. «Вы же не знаете, кто выпустил этот пластик, какие в нем компоненты, пригоден ли он для повторного использования», — говорит он.

Материалы по теме:
Надо переспать Как смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
Надо переспатьКак смертельное заболевание лишает человека сна и жизни
13 октября 2016
Бухай, кури, не спи Почему люди курят при употреблении алкоголя
Бухай, кури, не спиПочему люди курят при употреблении алкоголя
29 октября 2015

Он также оценил опасность микропластика, который контейнеры могут выделять в еду. Черемушкин уточнил, что микропластик есть уже почти везде в мире, однако для человека есть более опасные методы воздействия: курение, с которым связаны 40 процентов онкологических патологий, и электромагнитное излучение. «Микропластик инертен. Пока не доказано, что он включился в геном, запустил какие-то мутации и процесс опухолевого роста», — заключил онколог.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

      41-летняя звезда «Универа» раскрыла секрет красоты

      В российском городе за поборы с подчиненных арестована начальница ФСИН

      В «Ростехе» рассказали о «залетающих в амбразуру» ракетах

      Раскрыта причина поражения сирийской армии перед напором боевиков

      Военный объяснил значимость боев за Курахово

      В России оценили будущее военных баз в Сирии

      Дания и Норвегия приостановят прием сирийских беженцев

      Стала известна предварительная причина взрыва на складе под Москвой

      Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше