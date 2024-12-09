Онколог предупредил об опасности пластиковых контейнеров для еды

Онколог Черемушкин: повторно разогревать пластиковые контейнеры нельзя

Онколог Евгений Черемушкин прокомментировал результаты нового исследования, доказавшего опасность многоразового использования контейнеров для еды. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Он подтвердил, что пластик может быть опасным, если сделан с присутствием или на основе химических соединений, которые при нагревании начинают выделять отравляющие вещества, что чаще всего связано с нагреванием. «У пластика могут быть разные подвиды, включая те, на которые выдается разрешение о том, что их можно использовать повторно. Но в быту все же лучше ими не пользоваться», — объяснил Черемушкин.

Врач уточнил, что пластиковыми контейнерами лучше не пользоваться дважды. «Вы же не знаете, кто выпустил этот пластик, какие в нем компоненты, пригоден ли он для повторного использования», — говорит он.

Он также оценил опасность микропластика, который контейнеры могут выделять в еду. Черемушкин уточнил, что микропластик есть уже почти везде в мире, однако для человека есть более опасные методы воздействия: курение, с которым связаны 40 процентов онкологических патологий, и электромагнитное излучение. «Микропластик инертен. Пока не доказано, что он включился в геном, запустил какие-то мутации и процесс опухолевого роста», — заключил онколог.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.