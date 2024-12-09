Певица Нюша опубликовала фото в прозрачном платье

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фанатам фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем черном платье на одно плечо с обнажающим бедро разрезом. Также она надела кожаные перчатки до локтя в тон и сапоги-чулки на высоких каблуках и выбрала в качестве украшения массивные золотистые серьги и браслеты.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, сделав укладку с объемом у корней и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в декабре 47-летняя российская певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева станцевала в наряде из сетки.