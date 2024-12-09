В районе города Жмеринка в Винницкой области Украины был нанесен удар с последующей детонацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
По его словам, был зафиксирован прилет в Жмеринке в Виннице. «Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — заявил Лебедев.
Он объяснил, что на окраине леса находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. В этом направлении пророссийское николаевское сопротивление заметило «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».
Ранее стало известно об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице в центральной части Украины.