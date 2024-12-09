Стало известно об ударе в районе бывшей ракетной базы в Винницкой области

Подполье сообщило об ударе в районе бывшей ракетной базы в Винницкой области

В районе города Жмеринка в Винницкой области Украины был нанесен удар с последующей детонацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

По его словам, был зафиксирован прилет в Жмеринке в Виннице. «Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать», — заявил Лебедев.

Он объяснил, что на окраине леса находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. В этом направлении пророссийское николаевское сопротивление заметило «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

Ранее стало известно об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице в центральной части Украины.

