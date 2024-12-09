Подпольный цех вэйпов на 250 миллионов рублей в российском городе попал на видео

В Краснодарском крае сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству никотиносодержащих жидкостей для электронных курительных устройств, изъята продукция стоимостью 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк и опубликовала оперативное видео в своем Telegram-канале.
На кадрах видны канистры и различное оборудование.
Подпольное производство находилось на территории промзоны в Краснодаре. Готовый товар отправлялся на арендованные склады, откуда разводился по торговым точкам.
В ходе обысков полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии изъяли более 250 тысяч флаконов готовой продукции, восемь станков, упаковочные материалы и десять тонн различных жидкостей.
3 декабря сообщалось, что за производителями нелегального алкоголя в России начнут следить из космоса.