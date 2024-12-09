Популярная рэперша снялась в обнажающей ягодицы мини-юбке

Популярная американская рэперша Айсис Гастон, выступающая под псевдонимом Ice Spice, снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,2 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в красной футболке и розовом атласном корсете. Также она надела джинсовую мини-юбку в складку и повернулась к камере вполоборота, продемонстрировав часть обнаженных ягодиц.

В то же время знаменитость позировала с окрашенными в рыжий цвет волосами, с коричневой помадой на губах и серебристыми браслетами и кольцами на руках.

В ноябре американская рэперша Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie, прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото.