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06:54, 9 декабря 2024Ценности

Популярная рэперша снялась в обнажающей ягодицы мини-юбке

Алина Гостева
Алина Гостева
Айсис Гастон

Айсис Гастон. Фото: @all.icespice

Популярная американская рэперша Айсис Гастон, выступающая под псевдонимом Ice Spice, снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,2 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в красной футболке и розовом атласном корсете. Также она надела джинсовую мини-юбку в складку и повернулась к камере вполоборота, продемонстрировав часть обнаженных ягодиц.

В то же время знаменитость позировала с окрашенными в рыжий цвет волосами, с коричневой помадой на губах и серебристыми браслетами и кольцами на руках.

В ноябре американская рэперша Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie, прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото.

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