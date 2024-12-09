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13:23, 9 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о предотвращении насилия из-за оппозиции

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о предотвращении насилия из-за оппозиции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

МВД Грузии предотвратило насилие, которое могло быть спровоцировано оппозицией. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции», — заявил он. Кобахидзе добавил, что МВД действовало по стандартам, которые выше американских и европейских.

Как отметил премьер Грузии, была пресечена попытка провести «майдан» в республике. Он также поблагодарил главу МВД Вахтанга Гомелаури и полицейских.

6 декабря Кобахидзе пообещал «обнулить либеральный фашизм», который спонсируется извне. По его словам, это радикальная идеология. Кроме того, он назвал главными источниками насилия офисы оппозиционных партий.

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