Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

Путин пообщался с Героями России и вручил им медали «Золотая Звезда»

Российский президент Владимир Путин провел беседу с Героями России в неформальной обстановке в Кремле. Встреча главы государства с Героями Отечества состоялась на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», передает РИА Новости.

После награждения Путин пообщался с героями за бокалом шампанского, а также сфотографировался с ними.

Ранее получивший награду от российского президента военный рассказал о своих ощущениях от этой встречи. «Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно», — поделился он, отметив, что во время церемонии ему было даже страшнее, чем на фронте.

