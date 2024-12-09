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15:21, 9 декабря 2024Россия

Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

Путин пообщался с Героями России и вручил им медали «Золотая Звезда»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел беседу с Героями России в неформальной обстановке в Кремле. Встреча главы государства с Героями Отечества состоялась на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», передает РИА Новости.

После награждения Путин пообщался с героями за бокалом шампанского, а также сфотографировался с ними.

Ранее получивший награду от российского президента военный рассказал о своих ощущениях от этой встречи. «Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно», — поделился он, отметив, что во время церемонии ему было даже страшнее, чем на фронте.

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