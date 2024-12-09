Раскрыта крупная афера с элитными квартирами в Москве

Волк: полиция разоблачила сдававших в соцнайм элитные квартиры в Москве

В Москве полицейские разоблачили сдававших в соцнайм элитные квартиры аферистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным ведомства, с 2021 года злоумышленники через знакомых находили заинтересованных людей в получении находящихся в муниципальной собственности квартир и предлагали помощь в этом. Стоимость такой услуги составляла от 2,5 до 40 миллионов рублей. После получения денег работники регистрирующего органа делали поддельный договор социального найма и дальше обещали помочь с приватизацией жилья.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и еще девятерых соучастников. Были проведены обыски и изъяты телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла работу международной сети кол-центров.