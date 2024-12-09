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11:37, 9 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыта крупная афера с элитными квартирами в Москве

Волк: полиция разоблачила сдававших в соцнайм элитные квартиры в Москве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве полицейские разоблачили сдававших в соцнайм элитные квартиры аферистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным ведомства, с 2021 года злоумышленники через знакомых находили заинтересованных людей в получении находящихся в муниципальной собственности квартир и предлагали помощь в этом. Стоимость такой услуги составляла от 2,5 до 40 миллионов рублей. После получения денег работники регистрирующего органа делали поддельный договор социального найма и дальше обещали помочь с приватизацией жилья.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и еще девятерых соучастников. Были проведены обыски и изъяты телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла работу международной сети кол-центров.

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