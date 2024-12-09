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15:46, 9 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности снега на крыше машин

Автоэксперт Хайцеэр: ездить на автомобиле со снегом на крыше опасно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Ездить на автомобиле со снегом на крыше опасно — так выше риск попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом предупредил россиян вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, его слова передает «Москва 24».

«Снег может вылететь в движущийся сзади автомобиль, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и произойдет авария», — пояснил автоэксперт. Аналогичная ситуация может случиться и у самого обладателя нечищеной машины при торможении, добавил Хайцеэр.

Специалист посоветовал как можно быстрее убирать снежную шапку с крыши также из эстетических соображений. Со временем сугроб превратится в лед и оставит царапины на поверхности автомобиля, подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за грязные фары и регистрационные номера. Обладателям грязных машин придется заплатить штраф в размере от 500 до 10 тысяч рублей в зависимости от конкретного нарушения.

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