Россиянам дали советы по реабилитации после травмы

Чтобы успешно восстановиться после травмы или операции, важно как можно быстрее начать реабилитацию, рассказал реабилитолог, спортивный врач «Ист Клиники» Денис Кряжев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал россиянам советы по возвращению к нормальной жизни после травмы.
Специалист рекомендовал начинать реабилитацию буквально с первых дней после травмы или операции. Он объяснил, что это помогает предотвратить атрофию мышц и развитие осложнений, возникающих из-за длительной неподвижности. Кроме того, раннее начало реабилитации позволяет восстановить кровоснабжение, снять отеки и воспаления, а также уменьшить болевой синдром.
Ранняя нагрузка на конечности способствует нормализации кровообращения и лимфотока. В дальнейшем, после снятия швов, гипсов, ортеза или тутора, мы индивидуально подбираем физические упражнения
По словам Кряжева, эффективнее всего для реабилитации будет комбинированный метод, который включает различные виды лечения. В частности, при травмах опорно-двигательного аппарата широко применяется физиотерапия. Она эффективно снимает отек, воспаление и улучшает микроциркуляцию в поврежденных конечностях.
«При реабилитации полезны массаж, мануальная терапия и иглорефлексотерапия. Они повышают эластичность мышц и тканей, восстанавливают и увеличивают объем движений в суставах, а также корректируют мышечный дисбаланс, возникающий после длительного вынужденного положения позвоночника или конечностей», — объяснил врач.
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