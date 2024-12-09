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11:33, 9 декабря 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по реабилитации после травмы

Кряжев: реабилитацию после травмы надо начинать как можно раньше
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Porrini / Shutterstock / Fotodom

Чтобы успешно восстановиться после травмы или операции, важно как можно быстрее начать реабилитацию, рассказал реабилитолог, спортивный врач «Ист Клиники» Денис Кряжев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал россиянам советы по возвращению к нормальной жизни после травмы.

Специалист рекомендовал начинать реабилитацию буквально с первых дней после травмы или операции. Он объяснил, что это помогает предотвратить атрофию мышц и развитие осложнений, возникающих из-за длительной неподвижности. Кроме того, раннее начало реабилитации позволяет восстановить кровоснабжение, снять отеки и воспаления, а также уменьшить болевой синдром.

Ранняя нагрузка на конечности способствует нормализации кровообращения и лимфотока. В дальнейшем, после снятия швов, гипсов, ортеза или тутора, мы индивидуально подбираем физические упражнения

Денис Кряжевреабилитолог, спортивный врач

По словам Кряжева, эффективнее всего для реабилитации будет комбинированный метод, который включает различные виды лечения. В частности, при травмах опорно-двигательного аппарата широко применяется физиотерапия. Она эффективно снимает отек, воспаление и улучшает микроциркуляцию в поврежденных конечностях.

«При реабилитации полезны массаж, мануальная терапия и иглорефлексотерапия. Они повышают эластичность мышц и тканей, восстанавливают и увеличивают объем движений в суставах, а также корректируют мышечный дисбаланс, возникающий после длительного вынужденного положения позвоночника или конечностей», — объяснил врач.

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