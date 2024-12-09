Россиянам назвали шесть полезных заменителей сахара

Врач Шаповаленко заявила, что сахар могут заменить сухофрукты и сироп агавы

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и нутрициолог Елена Коршун назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» шесть полезных заменителей сахара. Выпуск с рекомендацией специалисток доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко напомнила, что большое количество сахара в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета, а также разрушает кости. По ее словам, сахар можно заменить на его полезные аналоги.

К ним специалистка отнесла сироп топинамбура, сироп агавы, кленовый сироп, а также урбеч. «Мало того, что содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, еще и практически не содержит сахара. А вкус у него достаточно сладкий», — рассказала Шаповаленко. Также она заявила, что вместо сладостей можно есть сухофрукты.

К этому списку Коршун добавила ягоды. «Это такая сладость, которую можно употреблять в большом количестве и при этом еще наполняться микроэлементами», — объяснила нутрициолог.

Ранее Шаповаленко назвала самые опасные для иммунитета продукты. Таковыми она сочла сладости и фастфуд.

