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15:00, 9 декабря 2024Россия

Россиянам рассказали о действии новой вакцины от коронавируса

Мурашко: новая вакцина от коронавируса защищает от актуальных штаммов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новая вакцина от коронавируса защищает от актуальных штаммов. О действии препарата россиянам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает его слова РИА Новости.

«Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм», — подчеркнул Мурашко.

Ранее Минздрав зарегистрировал в России новую отечественную вакцину от коронавируса на основе вирусоподобных частиц – Гам-VLP-мультивак. Сообщалось, что препарат разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Препарат может быть запущен в оборот в 2025 году как в инъекционной, так и назальной формах. Руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова оценила препарат как безопасный и эффективный.

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