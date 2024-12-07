Раскрыт срок запуска в оборот новой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина «Гам-VLP-мультивак» может быть запущена в оборот в 2025 году

Новая российская вакцина для профилактики коронавируса «Гам-VLP-мультивак» может быть запущена в оборот в 2025 году. Этот срок в беседе с ТАСС раскрыла разработчик вакцины, руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Она отметила, что препарат может быть запущен в гражданский оборот в инъекционной и назальной формах. «Это очень безопасная вакцина с одной стороны, с другой стороны — она эффективная», — сказала Гребенникова.

Биолог добавила, что документы для регистрации новой вакцины подадут в Минздрав РФ уже в этом месяце, а в следующем году Центр имени Гамалеи рассчитывает получить регистрационное удостоверение на нее.

Ранее в США завершилась третья фаза испытания вакцины против ВИЧ. Препарат оказался эффективен на 99 процентов.