Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:39, 7 декабря 2024Наука и техника

Раскрыт срок запуска в оборот новой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина «Гам-VLP-мультивак» может быть запущена в оборот в 2025 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новая российская вакцина для профилактики коронавируса «Гам-VLP-мультивак» может быть запущена в оборот в 2025 году. Этот срок в беседе с ТАСС раскрыла разработчик вакцины, руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Она отметила, что препарат может быть запущен в гражданский оборот в инъекционной и назальной формах. «Это очень безопасная вакцина с одной стороны, с другой стороны — она эффективная», — сказала Гребенникова.

Биолог добавила, что документы для регистрации новой вакцины подадут в Минздрав РФ уже в этом месяце, а в следующем году Центр имени Гамалеи рассчитывает получить регистрационное удостоверение на нее.

Ранее в США завершилась третья фаза испытания вакцины против ВИЧ. Препарат оказался эффективен на 99 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Две недружественные страны НАТО заблокировали пакет антироссийских санкций ЕС

      Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий в декабре и январе

      Украину назвали не стоящей ядерной войны

      В БРИКС заявили об отсутствии интереса к ослаблению доллара

      Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

      Российский бизнесмен построит отели в Крыму на 15 миллиардов рублей

      Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

      Трамп встретится с принцем Уильямом

      Омский бренд засудили за футболки с Данилой Багровым

      Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше