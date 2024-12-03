Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

Препарат против ВИЧ «Ленакапавир» оказался эффективен на 99 процентов

Ученые Университета Эмори (США) завершили третью фазу клинических испытаний препарата «Ленакапавир» и доказали его высокую эффективность в профилактике ВИЧ-инфекции с участием уязвимых групп населения. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

«Ленакапавир» представляет собой новый, инъекционный препарат, который применяется каждые шесть месяцев для предотвращения заражения ВИЧ. Согласно данным клинических испытаний, средство обеспечивает защиту в 99 процентов случаев, что делает его более эффективным и удобным в сравнении с ежедневными таблетками, такими как «Трувада».

Результаты показали, что из 2179 участников, получавших «Ленакапавир», инфицированы оказались только двое, что составляет менее одного процента. В группе, принимавшей «Труваду», заразились девять из 1086 человек (около 17 процентов). Инъекции также показали преимущество в соблюдении режима: пациенты реже пропускали процедуры по сравнению с ежедневным приемом таблеток.

Ученые отметили, что такие инъекционные препараты особенно важны для людей с ограниченным доступом к медицинской помощи или тем, кто испытывает трудности с соблюдением режима приема таблеток. Разработчики подчеркнули, что инъекции дважды в год могут существенно расширить охват профилактики среди уязвимых групп населения.

Научная группа передала результаты исследований в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Ожидается, что «Ленакапавир» может получить одобрение к 2025 году и станет доступным для широкого использования в профилактике ВИЧ-инфекции.

Ранее сообщалось, что американская компания Gilead Sciences, Inc. заявила о создании вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) со стопроцентной эффективностью. После приема нового препарата ленакапавир ни одна из нескольких тысяч женщин, участвовавших в исследовании, не заразились ВИЧ.