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17:20, 9 декабря 2024Россия

Россиянин отрезал мизинец десятилетнему сыну за непослушание

Shot: в Смоленске мужчина отрезал мизинец сыну и затем поджег ребенка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Смоленске мужчина отрезал мизинец десятилетнему сыну, после этого россиянин поджег ребенка в квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россиянин воспитывал мальчика один. Жены не стало пять лет назад.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили в квартире на улице Черняховской несовершеннолетнего. Огнеборцы увидели, что у ребенка отсутствует палец на левой руке. Кроме того, лицо мальчика было в синяках.

Спасти школьника не удалось. Спустя некоторое время оперативники задержали его отца. В прошлом мужчина был судим.

До этого сообщалось, что в городе Кемерово 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка, ударившего его сына.

В отношении родителя составили административный протокол, ему могут назначить штраф, арест или исправительные работы.

ЖЗЛ
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