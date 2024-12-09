Россиянин отрезал мизинец десятилетнему сыну за непослушание

Shot: в Смоленске мужчина отрезал мизинец сыну и затем поджег ребенка

В Смоленске мужчина отрезал мизинец десятилетнему сыну, после этого россиянин поджег ребенка в квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россиянин воспитывал мальчика один. Жены не стало пять лет назад.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили в квартире на улице Черняховской несовершеннолетнего. Огнеборцы увидели, что у ребенка отсутствует палец на левой руке. Кроме того, лицо мальчика было в синяках.

Спасти школьника не удалось. Спустя некоторое время оперативники задержали его отца. В прошлом мужчина был судим.

До этого сообщалось, что в городе Кемерово 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка, ударившего его сына.

В отношении родителя составили административный протокол, ему могут назначить штраф, арест или исправительные работы.