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12:45, 9 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка раскрыла подробности взрыва внедорожника в Донецке

В Донецке очевидица раскрыла детали произошедшего после взрыва внедорожника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Донецке очевидица раскрыла подробности произошедшего сразу после взрыва внедорожника. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прохожие сразу начали оказывать первую помощь пострадавшим. Со слов продавца, она нашла в магазине бинты, а когда перешла дорогу, очевидцы уже помогали потерпевшим. Потом женщина принесла теплые вещи, чтобы накрыть женщину, так как на улице очень холодно.

После этого постоянно разговаривала с пострадавшими до приезда экстренных служб, чтобы она не потеряла сознание.

После взрыва внедорожника в центре Донецка возбудили уголовное дело.

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