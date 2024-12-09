Россиянка раскрыла подробности взрыва внедорожника в Донецке

В Донецке очевидица раскрыла детали произошедшего после взрыва внедорожника

В Донецке очевидица раскрыла подробности произошедшего сразу после взрыва внедорожника. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прохожие сразу начали оказывать первую помощь пострадавшим. Со слов продавца, она нашла в магазине бинты, а когда перешла дорогу, очевидцы уже помогали потерпевшим. Потом женщина принесла теплые вещи, чтобы накрыть женщину, так как на улице очень холодно.

После этого постоянно разговаривала с пострадавшими до приезда экстренных служб, чтобы она не потеряла сознание.

После взрыва внедорожника в центре Донецка возбудили уголовное дело.