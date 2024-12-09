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15:24, 9 декабря 2024Забота о себе

Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

Тренер Бахтурина призвала регулярно тренироваться, чтобы похудеть к Новому году
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла способ подтянуть фигуру к Новому. Способы привести себя в форму она назвала россиянкам в комментарии «Ленте.ру».

По словам Бахтуриной, даже тем, кто далек от спорта, следует заняться физической активностью. «Если же человек уже занимался спортом, то можно наращивать темп. В декабре рекомендую опытным спортсменам обратить внимание на сезонные тренировки на свежем воздухе», — прокомментировала специалистка.

Бахтурина посоветовала записать в спортзал или заниматься дома. Для того чтобы сбросить к празднику пару килограммов, достаточно сделать спорт привычкой и тренироваться трижды в неделю. В то же время фитнес-тренер призвала не строить нереализуемых планов и не практиковать строгие диеты или чрезмерные физические нагрузки.

Важно помнить, что на первом месте всегда должно быть здоровье, поэтому не стоит требовать от себя слишком много. Скинуть 10 килограммов за месяц — это уже не про здоровье. Кроме того, чем быстрее вес уходит, тем быстрее он возвращается

Акулина Бахтуринафитнес-тренер
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Тем, кто хочет похудеть к Новому году, тренер порекомендовала пересмотреть меню, но не урезать кардинально калорийность рациона. Лучше сосредоточится на том, чтобы сделать питание сбалансированным и разнообразным. «Старайтесь питаться в одно и то же время, замените чипсы и газировку на фрукты и овощи, пейте больше воды и вставайте из-за стола с легким чувством сытости, без переедания», — подытожила она.

Ранее Бахтурина назвала мешающие похудеть привычки. Одной из главных вредных привычек, препятствующих борьбе с лишними килограммами, она считает передвижение на автомобиле.

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