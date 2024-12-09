Российский историк попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился

В Петербурге историк Аранович попал в больницу после настойки из мухоморов

В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился. Ученый попал в больницу с отравлением, об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, российского доктора исторических наук, преподавателя Университета технологии и дизайна, эксперта по истории военного костюма, консультанта кинорежиссеров увезли в токсикологическое отделение. Медики отметили, что Аранович уже идет на поправку.

Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом и начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что 22-летняя жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного.

Девушка не раскрыла, когда и где достала ядовитые грибы. Российские врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.