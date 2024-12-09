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01:07, 9 декабря 2024Мир

Джеорджеску заявил о потере суверенитета Румынии

Джеорджеску: Румыния теряет суверенитет из-за растущего госдолга
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир бухарестского телеканала Realitatea.

По его словам, долг страны превышает 200 миллиардов долларов. «Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга», — подчеркнул политик.

Он также прокомментировал отмену результатов первого тура президентских выборов. По словам кандидата, вердикт суда появился в тот момент, когда на зарубежных участках уже шло голосование, а у него была поддержка более 80 процентов избирателей.

Сенатор Алексей Пушков оценил отмену итогов выборов президента Румынии. По его словам, это представляет из себя фактический госпереворот, означающий, что к власти в странах Евросоюза должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты.

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