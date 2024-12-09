Российский сенатор назвал происходящее в Сирии трагедией для всех

Сенатор Косачев: гражданская война в Сирии пока еще не закончится

Гражданская война в Сирии пока еще не закончится, заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, перспективы дальнейшего развития ситуации пока неизвестны. «Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится — слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки», — подчеркнул он.

Сенатор считает, что самое тяжелое «опять впереди». Он назвал происходящее в арабской республике трагедией для всех без исключения.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.