Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 9 декабря 2024Мир

Российский сенатор назвал происходящее в Сирии трагедией для всех

Сенатор Косачев: гражданская война в Сирии пока еще не закончится
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Косачев / РИА Новости

Гражданская война в Сирии пока еще не закончится, заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, перспективы дальнейшего развития ситуации пока неизвестны. «Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится — слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки», — подчеркнул он.

Сенатор считает, что самое тяжелое «опять впереди». Он назвал происходящее в арабской республике трагедией для всех без исключения.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

      Непристойная переписка между монахиней и священником привела к упразднению монастыря

      Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

      В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

      19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

      Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

      Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше