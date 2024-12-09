Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

Al-Watan: сирийская оппозиция запретила принуждать женщин носить хиджаб

Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило принуждать женщин носить хиджаб, заявив об их праве свободно одеваться. Об этом сообщает газета Al-Watan.

«Главное командование сирийской оппозиции заявило, что категорически запрещает заставлять женщин одеваться в определенную одежду или каким-либо образом вмешиваться в их право выбирать для себя одежду», — отмечает издание.

Кроме того, новые власти запретили предъявлять женщинам претензии, которые связаны с их внешним видом.

Ранее оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа, который будет руководить республикой.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила республикой более 50 лет.