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13:55, 9 декабря 2024Мир

Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

Al-Watan: сирийская оппозиция запретила принуждать женщин носить хиджаб
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило принуждать женщин носить хиджаб, заявив об их праве свободно одеваться. Об этом сообщает газета Al-Watan.

«Главное командование сирийской оппозиции заявило, что категорически запрещает заставлять женщин одеваться в определенную одежду или каким-либо образом вмешиваться в их право выбирать для себя одежду», — отмечает издание.

Кроме того, новые власти запретили предъявлять женщинам претензии, которые связаны с их внешним видом.

Ранее оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа, который будет руководить республикой.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила республикой более 50 лет.

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