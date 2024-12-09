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20:29, 9 декабря 2024Спорт

Стали известны подробности восстановления Овечкина после травмы

Хоккеист Овечкин после травмы провел 20-минутную тренировку в полной амуниции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел тренировку в полной амуниции после травмы. Подробности восстановления спортсмена стали известны журналисту Тарику Эль-Баширу, который опубликовал их в социальной сети X.

По информации источника, 39-летний хоккеист провел 20-минутную тренировку. Отмечается, что он занимался индивидуально.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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