Стало известно о планах Макрона назначить нового премьера Франции

Franceinfo: Макрон 11 декабря может назначить нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 декабря может назначить нового французского премьер-министра. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает Franceinfo.

Радиостанции также стало известно от секретаря партии «Экологисты» Марин Тонделье, что Макрон планирует 10 октября общую встречу с представителями разных политических сил, исключая левую партию «Неподчинившаяся Франция» и правую «Национальное объединение».

«Мы не знаем, кому еще он сделал соответствующее предложение и кто его поддержал», — отметила Тонделье.

Ранее Макрон принял прошение главы французского правительства Мишеля Барнье об отставке после вотума недоверия от парламента.