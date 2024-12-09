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12:57, 9 декабря 2024Россия

Стало известно о росте числа разведенных в неволе диких животных

РИА Новости: в России выросло число разведенных в неволе диких животных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В России растет спрос на «экзотику», а вместе с ним и число разведенных в неволе диких животных. Об этом пишет РИА Новости.

По словам зоозащитников, большинство выставленных на продажу диких зверей в России были выведены на территории страны — они рождаются в частных зоопарках и у заводчиков. Эксперты отмечают, что к формированию внутреннего рынка привело отсутствие серьезного наказания за разведение и содержание экзотических животных.

«Это очень большая проблема, потому что в стране уже давно переизбыток львов, тигров, медведей и других диких животных. Ответственные зоопарки всех обязательно стерилизуют», — отметила ветеринарный врач и сооснователь хосписа для диких кошек «Дом тигра» Яна Олейникова.

С ее слов, выведенных в неволе животных стало слишком много, но пристроить их на пожизненное содержание в зоопарк или вернуть в дикую среду нельзя, так как это может быть опасно для сохранения других видов. Поэтому нередко их бросают на улицах, подкидывают в приюты или оставляют умирать на помойках в закрытых сумках.

Так, в середине октября волонтеры спасли из развлекательного заведения в Чечне четырехмесячного львенка Назира с переломанными лапами — он весил всего четыре килограмма и почти ничего не ел. Аналогичная история осенью 2024-го произошла в Краснодарском крае — волонтерам привезли львенка со сломанными лапами и позвоночником.

«Мы получаем обращения практически еженедельно, и большинство из них как раз по львятам. Нерадивые хозяева наигрались и теперь пытаются их продать», — рассказала ветврач Олейник.

В апреле в Крыму сгорел зоопарк с экзотическими животными. Почти никого из питомцев не удалось спасти. В числе не выживших — крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи и множество редких птиц.

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