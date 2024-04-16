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12:52, 16 апреля 2024Россия

Зоопарк с экзотическими животными сгорел в Крыму. Почти никого из питомцев не удалось спасти

В Крыму в зоопарке «Тропик Парк» сгорели более 200 видов экзотических животных

Фото: МЧС России

Зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов экзотических животных, сгорел в городе Евпатория в Крыму в ночь на вторник, 16 апреля. По данным СМИ, практически никому из животных не удалось спастись.

Площадь возгорания составила около 625 квадратных метров. «Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено», — пояснили спасатели. Предварительной причиной произошедшего назвали короткое замыкание. Точная причина устанавливается.

В результате пожара удалось спасти медведей

Спасатели рассказали, что в результате ЧП были спасены медведи, так как их вольер располагался на первом этаже. Кроме того, выжить смогли еще несколько животных.

Также из горящего комплекса смогли вывести смотрительницу.

В числе не спасшихся питомцев зоопарка, по данным представителя экстренных служб республики, могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц и другие.

«Тропик Парк» — зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. Здание состоит из пяти этажей. В нем содержались земноводные, рептилии, птицы и приматы. Следственный комитет начал проверку — следователи устанавливают возможное наличие лиц, которые могли бы быть причастны к предполагаемому преступлению, предусмотренному статьей 238 УК РФ («Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения»).

Ранее «шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе и унес жизни более 800 животных

В ноябре прошлого года сильный ураган накрыл музей-аквариум в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что шторм не смогли пережить более 500 обитателей музея, позднее число жертв превысило 800 — жертвами стали тропические пресноводные животные четырех континентов.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Основной удар стихии пришелся на третий зал музея, открытый в 1897 году. Серьезный ущерб также был нанесен Институту биологии южных морей, где пострадали несколько научных лабораторий.

Известно, что пережить затопление не смогли 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи, находившиеся в музее около 15 лет. Музей-аквариум планировали восстановить не раньше апреля. Сообщалось, что стихия разрушила часть кровли, из-за чего соленая вода затопила зал, где содержались пресноводные животные. Помощь с восстановлением решил оказать Приморский океанариум — они выразили готовность по запросу оказать поддержку и передать гидробионтов из резерва с музей-аквариум.

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      Анастасия Алимпиева
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