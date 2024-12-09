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11:14, 9 декабря 2024Экономика

Проблемы китайской экономики усугубились

Цены производителей в Китае упали сильнее прогноза из-за слабого спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские власти не могут справиться с падением производственных цен из-за слабого спроса, более того, в минувшем месяце ситуация усугубилась. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР пишет «Интерфакс».

В ноябре они снизились на 2,5 процента после падения на 2,9 процента в октябре. Дефляция отмечается 26 месяц подряд, при этом с начала года она составляет 2,1 процента, то есть в последние месяцы динамика ухудшается.

Подъем потребительских цен продолжается, но оказался минимальным с июня и ниже прогнозов — 0,2 процента против ожидаемых 0,5 процента. В октябре инфляция составляла 0,3 процента. При этом индекс потребительских цен в ноябре по сравнению с октябрем упал на 0,6 процента, что стало худшим результатом с марта.

Дефляция остается одной из главных проблем руководства КНР в последние годы, с которой власти не могут справится. Из-за снижения цен производители теряют доходы, что в перспективе грозит потерей финансовой устойчивости, однако повысить стоимость продукции они не могут из-за перепроизводства относительно внутреннего спроса.

Китайский фондовый рынок также испытывает серьезное давление. На этом фоне UBS снизил прогноз по росту китайской экономики к концу года до четырех процентов и гораздо более низких цифр в 2026 году.

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