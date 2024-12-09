Трамп пообещал помочь в урегулировании украинского конфликта словами «если я смогу»

Трамп пообещал помочь урегулировать конфликт на Украине, «если сможет»

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал помочь в урегулировании украинского конфликта.

«Если я смогу», — сказал политик, комментируя свое участие в разрешении ситуации.

По его словам, Киеву, вероятно, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от новой американской администрации, сколько поставляла уходящая команда президента Джо Байдена.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что президент США Джо Байден оставил избранному американскому лидеру Дональду Трампу «плохие карты» по Украине, с которыми ему придется иметь дело при урегулировании конфликта.