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17:48, 9 декабря 2024Мир

Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

Newsweek: Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США вместо субсидий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США вместо того, чтобы субсидировать эти страны. Политика цитирует журнал Newsweek.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что американские власти в течение четырех лет депортируют из США всех нелегальных мигрантов. Массовую депортацию он пообещал начать 20 января после своей инаугурации.

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