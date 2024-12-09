Трамп сравнил Мелони с электрическим проводом

Трамп: премьер Италии Мелони обладает невероятной энергией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обладает «невероятной энергией» и встреча с ней прошла замечательно. Об этом рассказал избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

«Я много с ней [Мелони] общался. Она настоящий [электрический] провод под напряжением, скажу я вам. Она замечательная», — рассказал американский лидер.

Трамп также отметил, что политики нашли друг с другом общий язык. По его словам, он уже знаком с этой группой мировых лидеров и рассчитывает «немного изменить мир» с ними.

Ранее Трамп заявил, что США нужно положить конец этому «нелепому конфликту» на Украине и концепция его окончания уже разрабатывается. Он добавил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот якобы хочет скорейшего окончания боевых действий.