Трамп высказался об отношении к НАТО

Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока страны-члены альянса платят по счетам

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока страны-члены альянса «платят по счетам». Такое заявление он сделал в интервью The New York Post.

«Я сказал, что НАТО — это хорошо, пока они платят по счетам. Им нужно платить по счетам, потому что, когда я связался с НАТО, никто не платил, и потом они заплатили, когда я вмешался», — рассказал политик, комментируя беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед церемонией повторного открытия собора Парижской Богоматери в Париже.

В интервью Трамп также высказался о своем «доминирующем рукопожатии» с Эммануэлем Макроном. Он заявил, что это было просто крепкое рукопожатие.