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20:45, 9 декабря 2024Путешествия

Тревел-блогерша назвала главные ошибки отдыхающих в отелях «все включено»

Business Insider: блогерша посоветовала бронировать рестораны заранее в отпуске
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Опытная тревел-блогерша назвала главные ошибки отдыхающих в отелях «все включено». Своим мнением она поделилась с Business Insider.

Так, по словам Келли Мадьярикс, выбирать рестораны для ужина нужно заранее, еще до прибытия в гостиницу, поскольку все хотят забронировать лучшее место. А на шведских столах не стоит необдуманно собирать в тарелку все предлагаемые блюда, заметила она. Лучше сначала пройтись по всему залу и ознакомиться с представленной едой.

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Также Мадьярикс посоветовала брать с собой в отпуск термокружку и наполнять ее любимым напитком во время приема пищи. Это экологично и поможет сохранить воду или сок прохладными намного дольше, чем обычный пластиковый стакан.

Еще одной ошибкой новичков на курортах «все включено» она назвала неумение пользоваться всеми возможностями отеля. Келли отметила, что некоторые гостиницы входят в комплекс с несколькими соседними объектами размещения. И эти объекты, как и все их развлечения, тоже доступны туристам.

Ранее посетивший 94 страны за девять лет путешественник раскрыл действенные способы сэкономить во время поездок по миру. В первую очередь он посоветовал не брать с собой наличные деньги и не обменивать валюту заранее.

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