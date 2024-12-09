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16:44, 9 декабря 2024Культура

Три актрисы из сериала «Кухня» задолжали налоговой почти полмиллиона рублей

Mash: три актрисы из сериала «Кухня» задолжали ФНС около полумиллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Три актрисы из сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова, Марина Могилевская и Екатерина Кузнецова задолжали Федеральной налоговой службе (ФНС) около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, на Ксенофонтову подали иск в суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сумма ее задолженности составила почти 278 тысяч рублей. За это время она также накопила пени в размере 18,6 тысячи рублей, почтовые расходы, а также госпошлина — почти пять тысяч рублей. Кроме того, за артисткой числится еще и налоговая — 113 тысяч рублей, пишет канал.

У Могилевской нашли долг в размере 77 тысяч рублей и неоплаченный штраф ГИБДД на сумму 500 рублей. «Екатерина Кузнецова, она же официантка Саша, накопила почти 50 тысяч рублей неоплаченных налогов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, задолжал налоговой миллионы долларов.

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