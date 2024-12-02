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21:04, 2 декабря 2024Культура

Звезда «Гарри Поттера» задолжал налоговой миллионы долларов

Сыгравший Рона Уизли актер Руперт Гринт задолжал 2,3 миллиона долларов налоговой
Андрей Шеньшаков
Руперт Гринт

Руперт Гринт . Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, должен будет выплатить долг налоговой и штраф за финансовые махинации. Об этом сообщает издание People.

По решению суда, который британский артист проиграл, 36-летний Гринт должен британской короне, а именно налоговым органам, 2,3 миллиона долларов. Все из-за неправильной декларации выплат, полученных за съемки в «Гарри Поттере». Дело в том, что он декларировал поступления в бюджет как основной капитал, а не доход, а капитал облагается меньшими налогами.

Уточняется также, что налоговые органы Великобритании в 2019-м начали свое расследование налоговой декларации Гринта за 2012 год.

Ранее стало известно, что по «Гарри Поттеру» запустили кулинарное шоу. Ведущими выступают звезды оригинальной кинофраншизы.

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