Турции рассказали о планах наступления сирийской оппозиции полгода назад

Reuters: Турции рассказали о плане наступления сирийской оппозиции полгода назад

Сирийская оппозиция сообщила Турции о плане наступления против официальных властей еще полгода назад, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Посыл был такой: "Другой путь не срабатывает уже много лет, так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь"», — говорится в материале агентства. В оппозиции посчитали, что в итоге получили «молчаливое одобрение».

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, оппозиция вошла в Дамаск. После взятия сирийской столицы президент страны Башар Асад покинул город и прилетел в Россию.