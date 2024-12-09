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03:08, 9 декабря 2024Мир

Турции рассказали о планах наступления сирийской оппозиции полгода назад

Reuters: Турции рассказали о плане наступления сирийской оппозиции полгода назад
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Сирийская оппозиция сообщила Турции о плане наступления против официальных властей еще полгода назад, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Посыл был такой: "Другой путь не срабатывает уже много лет, так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь"», — говорится в материале агентства. В оппозиции посчитали, что в итоге получили «молчаливое одобрение».

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, оппозиция вошла в Дамаск. После взятия сирийской столицы президент страны Башар Асад покинул город и прилетел в Россию.

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