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00:11, 9 декабря 2024Наука и техника

У шимпанзе обнаружили уникальные человеческие черты

PeerJ: у шимпанзе обнаружили схожее с человеком сложное поведение
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ted S. Warren / AP

Ученые Оксфордского университета и Института поведения животных Общества Макса Планка в сотрудничестве с международными исследователями обнаружили, что уникальные поведенческие черты, характерные для человека, могли сформироваться до расхождения человека и шимпанзе. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Исследование показало, что шимпанзе способны организовывать свои действия в сложные последовательности, схожие по структуре с человеческими. Эта способность включает иерархическую сегментацию поведения и понимание связей между отдаленными элементами. Такие поведенческие стратегии характерны для человеческой деятельности, например, использования языка или изготовления инструментов, что свидетельствует о наличии у шимпанзе когнитивных основ для подобных действий.

Для исследования ученые использовали данные многолетних видеонаблюдений за дикими шимпанзе в лесу Боссу (Гвинея). Они изучали процесс раскалывания орехов с использованием каменных инструментов, включая действия по захвату, передаче орехов и их размещению на наковальне. В выборке было проанализировано более 8260 действий, связанных с обработкой более 300 орехов.

Анализ действий показал, что у шимпанзе наблюдаются связи между последовательными действиями, напоминающие структуру человеческого поведения. Половина взрослых шимпанзе демонстрировала способность связывать действия, разделенные во времени, что указывает на их умение планировать и корректировать свои действия в процессе. Например, шимпанзе могли останавливаться для перенастройки инструментов или подносить сразу несколько орехов, чтобы затем обработать их в одной последовательности.

Кроме того, исследователи обнаружили, что большинство шимпанзе организуют свои действия в повторяющиеся «блоки», как это характерно для человека. Однако такая стратегия не универсальна для всех шимпанзе, что может свидетельствовать о вариативности их когнитивных способностей. Эти особенности поведения позволяют предположить наличие технической гибкости, схожей с человеческой.

Авторы исследования пришли к выводу, что способность к гибкой организации последовательных действий, вероятно, возникла у общего предка человека и шимпанзе и в дальнейшем развивалась у гомининов.

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