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07:58, 9 декабря 2024Бывший СССР

Украинский военный возмутился отсутствием укреплений за Покровском

Боец ВСУ Бунятов: за Покровском нет мощных укреплений ВСУ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов возмутился отсутствием мощных укреплений за Покровском (в России город называют Красноармейск). Его слова приводит «Страна.ua».

Военнослужащий отметил, что в сторону Павлограда линия обороны за три месяца не сдвинулась с места, там «накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости», укрепления не возводили вглубь лесополос.

Боец заявил, что путь в Днепропетровскую область защищен одним противотанковым рвом посреди поля, в ста километрах от Покровска, и тысячей «зубов дракона».

Ранее Бунятов предрек потерю Украиной города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, российские войска продвигаются в населенном пункте и занимают большинство доминирующих позиций. Военный считает, что переход Курахово под контроль России — это вопрос времени.

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