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14:11, 9 декабря 2024Силовые структуры

Устроившую стрельбу в брянской гимназии девочку могли завербовать украинские радикалы

Mash: устроившую стрельбу в брянской школе могли завербовать украинские радикалы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Устроившую в 2023 году стрельбу в брянской гимназии школьницу могли несколько месяцев обрабатывать украинские радикалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, есть вероятность, что восьмиклассницу завербовали кураторы неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К​​​.У.») (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Она общалась с радикалами в тематических чатах. Вторая версия — девочка попала в секту. Близкие отметили, что она резко стала агрессивной, а потом впала в депрессию. Некоторые чаты через сим-карту уже удалось восстановить, но виновных пока не нашли.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.

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