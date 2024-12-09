Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 9 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу

В Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из ОАЭ
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В столичном аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у прилетевшего из ОАЭ самолета авиакомпании Etihad Airways. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Абу-Даби в Москву Boeing 787–900. Незадолго до приземления на высоте 2,7 тысячи метров экипаж доложил о проблеме с управлением передней стойкой шасси.

Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка прошла в штатном режиме, командир воздушного судна запросил тягач после освобождения взлетно-посадочной полосы.

Ранее самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал взлет из-за выехавшей на взлетную полосу машины. Инцидент случился 5 декабря с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Анна Седокова развелась с третьим мужем

      Российские войска нанесли удар по месту ремонта техники ВСУ

      Суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство

      Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

      Российские военные закрепились в центре Курахово

      Российский историк попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше