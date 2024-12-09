В аэропорту Москвы объявили тревогу

В Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из ОАЭ

В столичном аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у прилетевшего из ОАЭ самолета авиакомпании Etihad Airways. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Абу-Даби в Москву Boeing 787–900. Незадолго до приземления на высоте 2,7 тысячи метров экипаж доложил о проблеме с управлением передней стойкой шасси.

Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка прошла в штатном режиме, командир воздушного судна запросил тягач после освобождения взлетно-посадочной полосы.

Ранее самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал взлет из-за выехавшей на взлетную полосу машины. Инцидент случился 5 декабря с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737.

