В Чехии назвали ситуацию в Сирии рискованной для Европы

Премьер Чехии Фиала: обстановка в Сирии создает риски для Европы

Ситуация в Сирии создает определенные риски для безопасности Европы. Об этом в интервью изданию Idnes заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, в каком именно направлении будут развиваться события в Сирии после ухода Башара Асада с поста президента страны. «Из этого вытекают определенные риски для безопасности всей Европы, с которыми необходимо считаться», — сказал чешский премьер.

Он подчеркнул, что решающее значение в развитии ситуации в Сирии будут иметь отношения между сирийскими оппозиционными группировками. При этом, по мнению Фиалы, в стране могут начать улучшаться условия жизни, что приведет к возвращению части беженцев из Европы на родину.

Ранее стало известно, что Австрия решила депортировать сирийских мигрантов на фоне свержения Асада. Отмечается, что министр внутренних дел Герхард Карнер уже распорядился разработать «упорядоченную программу» возвращения и депортации сирийцев на родину.