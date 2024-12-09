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20:18, 9 декабря 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: поврежден объект инфраструктуры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Legky / Reuters

В Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, о каком именно предприятии и объекте инфраструктуры идет речь. Лысак также сообщил, что никто из жителей не пострадал.

Ранее Российские войска нанесли удар по промзоне в поселке Золочев в Харьковской области, где ремонтируют тяжелую военную технику Вооруженных сил Украины. По его словам, в этом населенном пункте помимо железной дороги находится множество промышленных строений, используемых украинской армией в качестве складов.

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