В ДНР осудили девятерых воевавших на «Азовстали» украинских морпехов

В ДНР суд приговорил девятерых морпехов ВСУ к срокам от 24 лет до пожизненного

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к срокам от 24 до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на «Азовстали». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты признаны виновными по части 3 статьи 30, пунктов «а,е,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом») и части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором России») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 2022 года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневой позиции на металлургическом комбинате обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» жилые дома поселка Старый Крым. Более десяти домов было повреждено, ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы капрала грузинской армии 38-летнего Карлоса Руситашвили за наемничество на стороне Украины.