В Госдуме высказались о возвращении россиян в международный спорт

Депутат Журова допустила возвращение россиян в международный спорт

Возможный допуск россиян к Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе может стать первым признаком возвращения России в международный спорт, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также не исключила допуск спортсменов с российским флагом и гимном при определенных обстоятельствах.

«Точно знаю, что разговоры в Международном союзе конькобежцев о допуске россиян велись, и велись в достаточно позитивном ключе. Так что я верю, что действительно допустят. И это может стать отправной точкой. Конечно, нам бы хотелось большего, но федерации следят за ситуацией в мире, они договариваются», — сказала депутат.

По словам Журовой, спортивные федерации остаются заложниками политической ситуации. Она подчеркнула, что допустить россиян к международным состязаниям хотят многие, но на данный момент у принимающих решениях лиц связаны руки.

«Все будет зависеть от подписания мирного договора с Украиной. Полагаю, что сейчас, договариваясь о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе, смотрят с прицелом именно на это. Понятно, что если мира не будет, нас никуда не допустят, но если достичь соглашений все же удастся, возможно, россиян допустят и к полноценному участию в Олимпиаде», — заявила политик.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. По планам ISU, сначала россиян и белорусов должны допустить до нового турнира, который станет квалификационным к Играм.