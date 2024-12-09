В Госдуму внесут проект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям энергетиков

Володин: законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков внесут в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Документ предлагает установить денежные взыскания в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для физических лиц. Законопроект, как подчеркнул Володин, направлен на защиту здоровья несовершеннолетних. Он также предостережет взрослых от необдуманных поступков, добавил он.

«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», — прокомментировал инициативу Володин.

30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать зажигалки и другие бытовые приборы с содержанием сжиженных углеводородов детям. Список запрещенных к продаже несовершеннолетним товаров должно определить правительство. Максимальный размер штрафа за такое правонарушение составит до 600 тысяч рублей.