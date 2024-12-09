В Кремле высказались о прибытии Асада в Москву

Песков: по местонахождению Асада сказать нечего

По местонахождению ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада сказать нечего. Так информацию о прибытии политика в Москву прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», — сказал он.

Как отмечает агентство, Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, поскольку российские власти предоставили им убежище «исходя из соображений гуманитарного характера».

По информации источника, Россия также находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Отмечается, что новые власти Сирии гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на сирийской территории.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.